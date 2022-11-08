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Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики

Сьогодні 10:38
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Укренерго знову застосувала стабілізаційні відключення в Дніпрі та області. 

Новости Днепра про Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики

Сьогодні 8 листопада, мешканцям Дніпра та області відключатимуть світло. Це стабілізаційні відключення і вони відбуваються за графіком. Тому у вас є шанс зарядити потрібні гаджети, а от від використання потужних електроприладів варто тимчасово відмовитися. 

Про можливість відключень повідомили в Yasno та ДТЕК. 

Ознайомитись з графіком відключень, якщо ви клієнт ДТЕК можна тут.

Відключення мають тривати не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Проте можуть бути додаткові затримки на 30-40 хвилин між переключеннями.

Чому у мене немає світла, а у сусіда є?

І відразу відповідаємо на найактуальніше питання сьогодення: чому в мене світла немає, а у сусіда є завжди? 

Як пояснив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов’язано з особливостями забудови у містах: в деяких будинках в години відключень не вимикають електропостачання, оскільки вони інтегровані з об’єктами інфраструктури.

У багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об’єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв’язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку тощо. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об’єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об’єкт інфраструктури, — сказав Сахарук.

Тому якщо ви не знайшли себе в графіку – радійте, світло у вас буде.

Крім цього, ми раніше розповідали, як зварити кашу на холодній воді без плити.

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Новости Днепра про Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрикиУкраїнська

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