Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики

Сьогодні 8 листопада, мешканцям Дніпра та області відключатимуть світло. Це стабілізаційні відключення і вони відбуваються за графіком. Тому у вас є шанс зарядити потрібні гаджети, а от від використання потужних електроприладів варто тимчасово відмовитися.
Про можливість відключень повідомили в Yasno та ДТЕК.
Ознайомитись з графіком відключень, якщо ви клієнт ДТЕК можна тут.
Відключення мають тривати не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Проте можуть бути додаткові затримки на 30-40 хвилин між переключеннями.
Чому у мене немає світла, а у сусіда є?
І відразу відповідаємо на найактуальніше питання сьогодення: чому в мене світла немає, а у сусіда є завжди?
Як пояснив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов’язано з особливостями забудови у містах: в деяких будинках в години відключень не вимикають електропостачання, оскільки вони інтегровані з об’єктами інфраструктури.
У багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об’єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв’язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку тощо. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об’єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об’єкт інфраструктури, — сказав Сахарук.
Тому якщо ви не знайшли себе в графіку – радійте, світло у вас буде.
Крім цього, ми раніше розповідали, як зварити кашу на холодній воді без плити.
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