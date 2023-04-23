Сайт Дніпра Новини Заряджайте все: де у Дніпрі та області вимикатимуть світло на 9 годин з 24 по 27 квітня Заряджайте все: де у Дніпрі та області вимикатимуть світло на 9 годин з 24 по 27 квітня
У Дніпропетровській області вимикатимуть світло через планові ремонтні роботи.
У Центральній енергетичній компанії попередили про планові роботи. Через це деякі споживачі можуть бути без світла більше 8 годин. Вимкнення заплановані з 24 по 26 квітня.
Дніпро
Дніпряни будуть без світа з 08:00 до 17:00 на
25 КВІТНЯ. Адреси: вул. Макарова: 2; вул. Павла Чубинського: 1, 2А, 3, 5, 5А. Жовті води
Мешканців Жовтих Вод чекають більш масштабні вимкнення світла.
Через ремонтні роботи не буде світла
24 КВІТНЯ з 09:00 до 12:00 за такими адресами: вул. Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34 (парні), 38, 47, 49, 51; вул. В. Белінського: 1- 3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23; вул. В. Жуковського: 4-16 (парні); вул. Гвардійська: 1-5, 7-23, 25; вул. Гімназійна: 2А; вул. Гоголя: 1-23, 26-30, 32, 34; вул. І. Виговського: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (парні), 32- 50 (парні); вул. І. Ульянова: 1, 2, 2А, 3, 4, 6; вул. Маяковського: 1-25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 195; вул. Нова: 1-13, 15, 17; вул. Олімпійська: 1; вул. Партизанська: 62-78 (парні), 82-100 (парні), 106-112 (парні), 113, 114, 116-121, 123-141 (непарні) вул. Першотравнева: 1, 13; вул. Польова: 1, 1А, 2-12, 14; вул. Рудна: 7, 9, 11; вул. Саксаганська: 1, 1А, 2-15, 17, 18, 20; вул. Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парні), 13, 14, 14А, 15, 16- 24 (непарні); вул. Щаслива: 1-17, 19; вул. Яворницького: 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17, 19, 22; пров. Дубініна: 1- 11 (непарні); пров. Жовтий: 4-18 (парні), 22, 24; пров. Івана Мазепи: 1-16; пров. Козацький: 8, 12, 16; пров. Коцюбинського: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27; пров. Купріна: 1, 1А, 2-18; пров. Мар’янівський: 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17; пров. Межовий: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26; пров. Сєрова: 1-12, 14, 16 пров. Сонячний: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32; пров. Тургенєва: 2-3, 5-7, 9-14, 18, 20-,28 (парні); пров. Удільний: 1-17, 19-24; с. Мар`янівка: в вул. Першотравнева: 3- 11 (непарні), 19-25 (непарні), 31-39 (непарні), 43-51 (непарні); пров. Горіховий: 20; пров. Дачний: 1, 2, 5, 7, 14, 24; пров. Коцюбинського: 2, 4, 6, 10, 70-78 (парні); пров. Набережний: 1, 1А, 2- 4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30. З 08:00 до 16:30 24 КВІТНЯ в Жовтих Водах будуть без світла: З 08:00 до 17:00: вул. 8 Березня: 2, 2А; вул. Горького: 1, 3; вул. Першотравнева: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; вул. Хмельницького: 1, 3, 3А, 5, 7; вул. Шахтарської Слави: 29; пров. Капітальний: 1. 25 КВІТНЯ з 09:00 до 16:00: 26 КВІТНЯ з 09:00 до 16:00: З 09:00 до 17:00: вул. 8 Березня: 46, 48, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні); вул. Кропоткіна: 7, 9, 11, 17, 13; 27 КВІТНЯ з 08:00 до 16:00: вул. Бульвар Свободи: 47. Криворізький район
З 09:00 до 16:00
25 та 26 КВІТНЯ у Криворізькому районі за адресою: с. Жовте, вул. Цементників: 10. 28 КВІТНЯ з 08:00 до 17:00: с. Новомайське, вул. Ювілейна: 2, 3 Вільногірськ
Без світла будуть з
09:00 до 16:30 24 КВІТНЯ за адресами: вул. Гагаріна: 1, 1Б, 3, 5; вул. Молодіжна: 28. 25 та 26 КВІТНЯ: бульвар Миру: 2, 4, 6, 8, 10; вул. Молодіжна, 38, 38а 27 КВІТНЯ з 10:00 до 16:00: Читайте також:
Українська Яна Юхименко
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