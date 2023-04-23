Заряджайте все: де у Дніпрі та області вимикатимуть світло на 9 годин з 24 по 27 квітня

У Дніпропетровській області вимикатимуть світло через планові ремонтні роботи.

У Центральній енергетичній компанії попередили про планові роботи. Через це деякі споживачі можуть бути без світла більше 8 годин. Вимкнення заплановані з 24 по 26 квітня.

Дніпро

Дніпряни будуть без світа з 08:00 до 17:00 на 25 КВІТНЯ. Адреси:

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Жовті води

Мешканців Жовтих Вод чекають більш масштабні вимкнення світла.

Через ремонтні роботи не буде світла 24 КВІТНЯ з 09:00 до 12:00 за такими адресами:

вул. Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34 (парні), 38, 47, 49, 51;

вул. В. Белінського: 1- 3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23;

вул. В. Жуковського: 4-16 (парні);

вул. Гвардійська: 1-5, 7-23, 25;

вул. Гімназійна: 2А;

вул. Гоголя: 1-23, 26-30, 32, 34;

вул. І. Виговського: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (парні), 32- 50 (парні);

вул. І. Ульянова: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

вул. Маяковського: 1-25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 195;

вул. Нова: 1-13, 15, 17;

вул. Олімпійська: 1;

вул. Партизанська: 62-78 (парні), 82-100 (парні), 106-112 (парні), 113, 114, 116-121, 123-141 (непарні)

вул. Першотравнева: 1, 13;

вул. Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

вул. Рудна: 7, 9, 11;

вул. Саксаганська: 1, 1А, 2-15, 17, 18, 20;

вул. Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парні), 13, 14, 14А, 15, 16- 24 (непарні);

вул. Щаслива: 1-17, 19; вул. Яворницького: 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17, 19, 22;

пров. Дубініна: 1- 11 (непарні);

пров. Жовтий: 4-18 (парні), 22, 24;

пров. Івана Мазепи: 1-16;

пров. Козацький: 8, 12, 16;

пров. Коцюбинського: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27;

пров. Купріна: 1, 1А, 2-18;

пров. Мар’янівський: 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17;

пров. Межовий: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

пров. Сєрова: 1-12, 14, 16

пров. Сонячний: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

пров. Тургенєва: 2-3, 5-7, 9-14, 18, 20-,28 (парні);

пров. Удільний: 1-17, 19-24;

с. Мар`янівка: в

вул. Першотравнева: 3- 11 (непарні), 19-25 (непарні), 31-39 (непарні), 43-51 (непарні);

пров. Горіховий: 20;

пров. Дачний: 1, 2, 5, 7, 14, 24;

пров. Коцюбинського: 2, 4, 6, 10, 70-78 (парні);

пров. Набережний: 1, 1А, 2- 4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30.

З 08:00 до 16:30 24 КВІТНЯ в Жовтих Водах будуть без світла:

вул. Гагаріна: 36.

З 08:00 до 17:00:

вул. 8 Березня: 2, 2А;

вул. Горького: 1, 3;

вул. Першотравнева: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;

вул. Хмельницького: 1, 3, 3А, 5, 7;

вул. Шахтарської Слави: 29;

пров. Капітальний: 1.

25 КВІТНЯ з 09:00 до 16:00:

вул. Гагаріна: 36;

26 КВІТНЯ з 09:00 до 16:00:

вул. Заводська: 3.

З 09:00 до 17:00:

вул. 8 Березня: 46, 48, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні);

вул. Кропоткіна: 7, 9, 11, 17, 13;

27 КВІТНЯ з 08:00 до 16:00: вул. Бульвар Свободи: 47.

Криворізький район

З 09:00 до 16:00 25 та 26 КВІТНЯ у Криворізькому районі за адресою:

с. Жовте, вул. Цементників: 10.

28 КВІТНЯ з 08:00 до 17:00: с. Новомайське, вул. Ювілейна: 2, 3

Вільногірськ

Без світла будуть з 09:00 до 16:30 24 КВІТНЯ за адресами:

вул. Гагаріна: 1, 1Б, 3, 5; вул. Молодіжна: 28.

25 та 26 КВІТНЯ:

бульвар Миру: 2, 4, 6, 8, 10;

вул. Молодіжна, 38, 38а

27 КВІТНЯ з 10:00 до 16:00:

вул. Центральна: 1-8.

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