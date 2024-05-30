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Заряджайте телефони та павербанки: сьогодні деяким жителям Дніпра вимкнуть світло на 12 годин

Сьогодні 06:50
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Деякі абоненти ЦЕК у Дніпрі залишаться сьогодні без світла.

Новости Днепра про Заряджайте телефони та павербанки: сьогодні деяким жителям Дніпра вимкнуть світло на 12 годин

Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.

Наразі відомо, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні, 30 травня, буде припинено електропостачання за такими адресами:

  •  вул. Василя Сліпака: 36-42 (парні); 
  •  вул. Киргизька: 2, 4; 
  •  вул. Перемоги: 115.

Світла не буде протягом дванадцяти годин – з 09:00 до 21:00.

Всю детальну інформацію щодо вікдлючення електропостачання можна дізнатися у Telegram-каналі енергетичної компанії або на сайті.

Абоненти ДТЕК можуть отримати деталі щодо відключення світла у їхніх районах на офіційному сайті.

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Новости Днепра про Заряджайте телефони та павербанки: сьогодні деяким жителям Дніпра вимкнуть світло на 12 годинУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте телефони та павербанки: сьогодні деяким жителям Дніпра вимкнуть світло на 12 годинРусский

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