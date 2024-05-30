Заряджайте телефони та павербанки: сьогодні деяким жителям Дніпра вимкнуть світло на 12 годин

Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.
Наразі відомо, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні, 30 травня, буде припинено електропостачання за такими адресами:
Світла не буде протягом дванадцяти годин – з 09:00 до 21:00.
Всю детальну інформацію щодо вікдлючення електропостачання можна дізнатися у Telegram-каналі енергетичної компанії або на сайті.
Абоненти ДТЕК можуть отримати деталі щодо відключення світла у їхніх районах на офіційному сайті.
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