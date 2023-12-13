Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Підготуйтеся!

Сьогодні, 13 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів ЦЕКу, причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака, 51;

вул. Квартальна: 35- 39, 43,45,47;

вул. Інженерна: 7-Б, 9, 11, 12;

вул. Казакевича: 9;

вул. Вроцлавська: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);

вул. Солідарна: 2, 4-А;

вул. Перемоги: 113-Б.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі вимкнуть опалення та воду 13 грудня.

Читайте також:

Українська

Автор: