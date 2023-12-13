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Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Сьогодні, 13 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів ЦЕКу, причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака, 51;
  • вул. Квартальна: 35- 39, 43,45,47;
  • вул. Інженерна: 7-Б, 9, 11, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
  • вул. Солідарна: 2, 4-А;
  • вул. Перемоги: 113-Б.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі вимкнуть опалення та воду 13 грудня.

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Новости Днепра про Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годинУкраїнська

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