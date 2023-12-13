Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Сьогодні, 13 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло з 08:00 до 17:00.
Це стосується абонентів ЦЕКу, причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі вимкнуть опалення та воду 13 грудня.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі у середу 13 грудня подекуди не буде опалення…
Назвали перелік неблагополучних населених пунктів.
Поки Київстар "лежить" два українські оператори намагаються впоратися з навалою…
Відтепер Дніпро співпрацюватиме з фінською столицею Гельсінкі.