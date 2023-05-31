Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світло

Причина відключення — проведення ремонтних робіт, які триватимуть з 8:00 до 17:00.

Про це попередили мешканців у ЦЕК.

Світла не буде за наступними адресами:

1 червня:

вулиця Будівельників: 16,18,20, 20а,22;

вулиця Новокримська: 8а, 42;

вулиця Фабрично-заводська: 23, 25

2 червня

вулиця Титова: 13б, 17, 19а, 21, 29, 31к.

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