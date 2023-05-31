Сайт Дніпра Новини Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світло Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світло
Причина відключення — проведення ремонтних робіт, які триватимуть з 8:00 до 17:00.
Про це попередили мешканців у ЦЕК.
Світла не буде за наступними адресами:
1 червня:
вулиця Будівельників: 16,18,20, 20а,22;
вулиця Новокримська: 8а, 42;
вулиця Фабрично-заводська: 23, 25
2 червня
вулиця Титова: 13б, 17, 19а, 21, 29, 31к.
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