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  • Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світло

Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світло

Сьогодні 20:30
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Причина відключення — проведення ремонтних робіт, які триватимуть з 8:00 до 17:00. 

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світло

Про це попередили мешканців у ЦЕК.

Світла не буде за наступними адресами: 

1 червня:
вулиця Будівельників: 16,18,20, 20а,22; 
вулиця Новокримська: 8а, 42;
вулиця Фабрично-заводська: 23, 25
 
2 червня 
вулиця Титова: 13б, 17, 19а, 21, 29, 31к.

 

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Новости Днепра про Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світлоУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте гаджети: 1 та 2 червня, деяким жителям Дніпра відключать світлоРусский

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