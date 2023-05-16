Зарядіть гаджети: кому у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло
У вівторок, 16 травня, деяким мешканцям Дніпра відключать світло. Усе через проведення робіт. Вони триватимуть з 8:00 до 17:00.
Так, живлення не буде за наступними адресами:
вулиця 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5; вулиця Василя Сліпака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48; вулиця Донська: 1, 5А; вулиця Івана Франка: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 22, 24, 31А, 33, 37, 39; вулиця Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10; вулиця Перемоги: 200-216 (парні); проспект Богдана Хмельницького: 93, 95, 97, 99, 103, 107. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Вчора 22:00
5 травня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, загинув…
Новини Дніпра
Вчора 21:15
15-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу…
Новини Дніпра
Вчора 20:30
Сьогодні є поранені люди. Троє дорослих і дитина. Дівчинка 2009…
Новини Дніпра
Вчора 19:45
У Дніпрі на вулиці Пастера в кіоску незаконно продавали цигарки.