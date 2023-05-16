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Зарядіть гаджети: кому у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло

Сьогодні 06:45
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У вівторок, 16 травня, деяким мешканцям Дніпра відключать світло. Усе через проведення робіт. Вони триватимуть з 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Зарядіть гаджети: кому у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло

Так, живлення не буде за наступними адресами: 

  • вулиця 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5; 
  • вулиця Василя Сліпака: 23, 25, 32, 34, 44, 46, 48; 
  • вулиця Донська: 1, 5А; 
  • вулиця Івана Франка: 1, 3, 4-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 22, 24, 31А, 33, 37, 39; 
  • вулиця Киргизька: 1, 3, 5, 5А, 10; 
  • вулиця Перемоги: 200-216 (парні); 
  • проспект Богдана Хмельницького: 93, 95, 97, 99, 103, 107.

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Новости Днепра про Зарядіть гаджети: кому у Дніпрі сьогодні вимкнуть світлоУкраїнська Новости Днепра про Зарядіть гаджети: кому у Дніпрі сьогодні вимкнуть світлоРусский

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