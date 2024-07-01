Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

Сьогодні 15:25
просмотров

Влітку у Дніпрі легко можна влаштуватися на сезонну роботу. Працювати можна на свіжому повітрі чи виробництві. Сезонна робота в Дніпрі зазвичай триває кілька місяців, найбільше вакансій для претендентів з'являється в теплу пору року.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

Журналісти dnepr.info зібрали добірку сезонних вакансій у Дніпрі.

Видаючи та збираючи пуфи в яхт-клубі «Січ» у Дніпрі можна заробити від 12 до 15 тис грн на місяць. Робота сезонна, графік – гнучкий. В оголошенні сказано, що новий співробітник має бути цілеспрямованим, усміхненим, любити активний спосіб життя та спілкування з людьми. Графік роботи – з 12.00 до 23.00.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

На склад побутової техніки потрібний різноробочий. Робота передбачає маркування, встановлення та сортування товару. Можливий неповний робочий день. Платити обіцяють 200 грн за годину.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

На склад у Дніпрі потрібні пакувальники для роботи з канцелярським товаром. Заробітна плата від 18 тис. грн. Працювати потрібно буде з 8 ранку до 18 вечора. Головні вимоги – уміння працювати у команді, охайний зовнішній вигляд, стресостійкість.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

Заробити від 800 до 1200 грн за годину можна, працюючи на знімальному майданчику в масовці. Досвід роботи вітається. Бажана художня освіта. Зйомки займатимуть від 4 до 6 години на день.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

До 25 тис грн на місяць може заробити продавець морозива в парках. Графік роботи з 11:00 до 20:00, але може змінюватись. До обов’язків входить продаж морозива, напоїв або солодкої ватою, а також необхідно буде стежити за вітриною – щоб вона була чистою. Від претендента вимагається пунктуальність.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

На харчове виробництво в Дніпрі потрібна поклещиця етикеток. Заробити можна від 12 до 14 тис грн на місяць. Робота тимчасова, на повний робочий день. Робочий день починається з 8-ї ранку і закінчується о 17:00. За день зарплата становить 650 грн.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

100 грн за годину може заробити промоутер, який працює за дегустаційною стійкою. Працювати потрібно не повний робочий день. Місце роботи – різноманітні супермаркети міста.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

У Дніпрі потрібні робітники зі спилу дерева. Платити обіцяють до 300 грн за годину. Зарплату видаватимуть щодня. Гнучкий графік роботи. Працювати потрібно буде в саду та городі. Бажано мати навички роботи на висоті та не мати шкідливих звичок. Точки, де потрібно буде пиляти дерева, знаходяться по всьому місту.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

Влітку потрібні люди зі збирання смородини, малини у селі Військове. Платити обіцяють за кожний кілограм. На місяць можна заробити від 10 до 35 тис. грн. Проживання та харчування безкоштовно. Термін працевлаштування – від 2 тижнів до 3-х місяців.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

У Дніпрі шукають помічницю, яка допомагала б працювати в саду. Працювати потрібно буде повний робочий день. Оплата – 100-150 грн за годину. Зайнятість 2-3 дні на місяць. Завдання – видаляти бур’ян, прибирати сміття, в саду та на городі.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

 

Читайте також:

Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024Українська Новости Днепра про Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Куди звертатися за допомогою жителям Дніпра, чиє майно постраждало через обстріл 1 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:55
    Куди звертатися за допомогою жителям Дніпра, чиє майно постраждало через обстріл 1 липня

    Відкрили районний штаб, куди можна звернутися про допомогу, якщо ваше…

    Жителі Дніпра планували захопити Верховну Раду, аби дестабілізувати ситуацію в країні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    Жителі Дніпра планували захопити Верховну Раду, аби дестабілізувати ситуацію в країні

    Жителі Дніпра та Києва намагалися влаштувати заворушення у столиці України.

    “Вибуховою хвилею кинуло з ліжка”: жителі Дніпра згадують про нічні події
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    “Вибуховою хвилею кинуло з ліжка”: жителі Дніпра згадують про нічні події

    Дніпряни поділилися своїми емоціями щодо минулої неспокійної ночі.

    На Дніпропетровщині лунали вибухи: з’явилися деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:53
    На Дніпропетровщині лунали вибухи: з’явилися деталі

    У Синельниківському районі збили ракету.

    Наверх