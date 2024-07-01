Зарплата до 35 тис грн: перелік сезонних вакансій у Дніпрі 2024

Влітку у Дніпрі легко можна влаштуватися на сезонну роботу. Працювати можна на свіжому повітрі чи виробництві. Сезонна робота в Дніпрі зазвичай триває кілька місяців, найбільше вакансій для претендентів з'являється в теплу пору року.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку сезонних вакансій у Дніпрі.

Видаючи та збираючи пуфи в яхт-клубі «Січ» у Дніпрі можна заробити від 12 до 15 тис грн на місяць. Робота сезонна, графік – гнучкий. В оголошенні сказано, що новий співробітник має бути цілеспрямованим, усміхненим, любити активний спосіб життя та спілкування з людьми. Графік роботи – з 12.00 до 23.00.

На склад побутової техніки потрібний різноробочий. Робота передбачає маркування, встановлення та сортування товару. Можливий неповний робочий день. Платити обіцяють 200 грн за годину.

На склад у Дніпрі потрібні пакувальники для роботи з канцелярським товаром. Заробітна плата від 18 тис. грн. Працювати потрібно буде з 8 ранку до 18 вечора. Головні вимоги – уміння працювати у команді, охайний зовнішній вигляд, стресостійкість.

Заробити від 800 до 1200 грн за годину можна, працюючи на знімальному майданчику в масовці. Досвід роботи вітається. Бажана художня освіта. Зйомки займатимуть від 4 до 6 години на день.

До 25 тис грн на місяць може заробити продавець морозива в парках. Графік роботи з 11:00 до 20:00, але може змінюватись. До обов’язків входить продаж морозива, напоїв або солодкої ватою, а також необхідно буде стежити за вітриною – щоб вона була чистою. Від претендента вимагається пунктуальність.

На харчове виробництво в Дніпрі потрібна поклещиця етикеток. Заробити можна від 12 до 14 тис грн на місяць. Робота тимчасова, на повний робочий день. Робочий день починається з 8-ї ранку і закінчується о 17:00. За день зарплата становить 650 грн.

100 грн за годину може заробити промоутер, який працює за дегустаційною стійкою. Працювати потрібно не повний робочий день. Місце роботи – різноманітні супермаркети міста.

У Дніпрі потрібні робітники зі спилу дерева. Платити обіцяють до 300 грн за годину. Зарплату видаватимуть щодня. Гнучкий графік роботи. Працювати потрібно буде в саду та городі. Бажано мати навички роботи на висоті та не мати шкідливих звичок. Точки, де потрібно буде пиляти дерева, знаходяться по всьому місту.

Влітку потрібні люди зі збирання смородини, малини у селі Військове. Платити обіцяють за кожний кілограм. На місяць можна заробити від 10 до 35 тис. грн. Проживання та харчування безкоштовно. Термін працевлаштування – від 2 тижнів до 3-х місяців.

У Дніпрі шукають помічницю, яка допомагала б працювати в саду. Працювати потрібно буде повний робочий день. Оплата – 100-150 грн за годину. Зайнятість 2-3 дні на місяць. Завдання – видаляти бур’ян, прибирати сміття, в саду та на городі.

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