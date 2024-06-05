Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Заробили” на людях 60 млн: працівниці банку з Дніпра ошукували вкладників

“Заробили” на людях 60 млн: працівниці банку з Дніпра ошукували вкладників

Сьогодні 13:45
просмотров

У Дніпрі повідомлено про підозру трьом експрацівникам банку, які шахрайським шляхом заволоділи коштами вкладників.

Новости Днепра про

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. 

За даними слідства, організатор групи – начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами вкладників.

Шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків. Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.

На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Екскурсія та майстер-класи: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    Екскурсія та майстер-класи: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

    У Дніпрі в суботу, 8 червня, буде працювати Ботанічний сад.

    М’ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумба
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    М’ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумба

    У парку Шевченка у Дніпрі квітне та пахне аромаклумба.

    На Дніпропетровщині стару глиняну хату перетворили на неймовірну етнооселю (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:19
    На Дніпропетровщині стару глиняну хату перетворили на неймовірну етнооселю (ФОТО)

    У Дніпропетровській області стару хату-мазанку перетворили на етнооселю з автентичним…

    Тут проходив шлях чумаків за сіллю і жили козаки: історія житлового масиву Кам’янський у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    Тут проходив шлях чумаків за сіллю і жили козаки: історія житлового масиву Кам’янський у Дніпрі

    Деякі райони нинішнього Дніпра були заселені людьми ще до заснування…

    Наверх