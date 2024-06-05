“Заробили” на людях 60 млн: працівниці банку з Дніпра ошукували вкладників

У Дніпрі повідомлено про підозру трьом експрацівникам банку, які шахрайським шляхом заволоділи коштами вкладників.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, організатор групи – начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами вкладників.

Шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків. Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.

На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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