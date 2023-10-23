“Заробили” 255 млн за півроку: ексвійськом із Дніпра увійшов до п’ятірки голів ТЦК у яких НАЗК знайшло “підозрілі” активи

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило результати моніторингу способу життя керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні пів року.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Після того, як НАЗК почало моніторинг способу життя обласних військкомів, стало відомо про декілька резонансних справ. Зокрема, у липні ДБР повідомила про підозру ексначальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову, який міг незаконно збагатитися на 188 млн гривень.

Загалом, НАЗК виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. І це тільки за останні пів року.

До антирейтингу увійшли шість військкомів, якими тепер займаються відповідні органи:

колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, якому у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. Правоохоронці зацікавилися посадовцем після виходу журналістського розслідування, під час якого з’ясувалося, що його мати володіє іспанською віллою вартістю 3,7 млн євро;

заступник Борисова, начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко. Під час перевірки посадовця НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн. Матеріали вже надіслали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;

начальник Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова. Він міг збагатитися на понад 47 млн грн. НАЗК скерувало зібрані матеріали до СУ ГУНП в Миколаївській області. Декларант має пояснити походження своїх активів;

начальник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікало. НАЗК виявило у нього ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн;

обласного ТЦК Анатолій Пікало. НАЗК виявило у нього ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн; заступник начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, – матеріали справи передано до САП;

начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області – матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.

Як зазначили в НАЗК, одна з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.

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