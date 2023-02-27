Заробляли понад 1 млн доларів на місяць: на Дніпропетровщині знешкоджено наркокартель

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
У спецоперації було задіяно понад 1200 поліцейських. У результаті вдалося затримати 37 учасників злочинної спільноти «Двадцатівські», серед яких – десять лідерів.
Наркобізнес організували троє мешканців Кривого Рогу, які мали зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, які допомагали їм поширювати неправдиві матеріали про правоохоронців, що займаються документуванням злочинних наркогруп в області.
Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Потужність нарколабораторій дозволяла виробляти щомісяця до 40 кг готових психотропів.
Кошти від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів США «прибули» щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти «Двадцатівські», які розподіляли їх між усіма задіяними у наркобізнесі особами.
Всім затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
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