Заробляли понад 1 млн доларів на місяць: на Дніпропетровщині знешкоджено наркокартель

Сьогодні, 27 лютого, у ході масштабної спецоперації правоохоронці накрили криворізький наркокартель, учасники якого постачали наркотики майже в усі регіони України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У спецоперації було задіяно понад 1200 поліцейських. У результаті вдалося затримати 37 учасників злочинної спільноти «Двадцатівські», серед яких – десять лідерів.

Наркобізнес організували троє мешканців Кривого Рогу, які мали зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, які допомагали їм поширювати неправдиві матеріали про правоохоронців, що займаються документуванням злочинних наркогруп в області.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Потужність нарколабораторій дозволяла виробляти щомісяця до 40 кг готових психотропів.

Кошти від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів США «прибули» щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти «Двадцатівські», які розподіляли їх між усіма задіяними у наркобізнесі особами.

Всім затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).

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