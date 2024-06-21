Заробляли до 10 млн грн за місяц: на Дніпропетровщині судитимуть наркозбувачів

На Дніпропетровщині судитимуть наркозбувачів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

У грудні минулого року правоохоронці затримали угруповання з 10 осіб, яке обладнало власну лабораторію з виробництва амфетаміну в гаражах та приватному будинку. Свою діяльність вони виконували на території Дніпра та Новомосковська. Задля продажу створили приватний Telegram-канал, “товар” відправляли поштою у будь-який регіон країни.

Відомо, що в середньому за місяць злочинці виготовляли 8-10 кг амфетаміну.

У склад злочинної організації входили мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Ті, хто знаходилися у Дніпрі, отримували товар для збуту поштою та розповсюджували його на території міста шляхом закладок. Такі самі дії проводилися і в Новомосковську.

Правоохоронці встановили, що щомісячний прибуток від продажу наркотичних речовин становив близько 10 мільйонів гривень.

12 грудня 2023 року поліцейські затримали 8 учасників злочинної організації. Також вилучили понад 200 кг амфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу та обладнання для виготовлення психотропів. Окрім того, сім автомобілів, 185 тисяч гривень, 91 тисячу доларів, 6 850 євро, мобільні телефони, чорнові записи, – розповіли у пресслужбі.

Вісьмом учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, інших двох – ще розшукують. Шестеро обвинувачених знаходяться під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть співробітницю податкової за шкоду державі у 55 мільйонів гривень

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