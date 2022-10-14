“Заробляли” 250 тисяч в місяць: медики Дніпра підробляли сертифікати про вакцинацію

Війна війною, а на ковід-сертифікатах заробити треба.

Про шахрайську схему розповіли у Нацполіції.

Відомо, що організатором схеми був 38-річний киянин, якому допомагали медики Києва та Дніпра. Щомісячний дохід оборудки сягав 250 тисяч гривень.

Учасники схеми підшукували людей, яким потрібні були довідки та сертифікати про вакцинацію. Потім лікарі, які мали доступ до баз даних, вносили туди інформацію про отримання щеплення, але саму процедуру не проводили.

Після чого на руки клієнтам видавалися фіктивні документи. Подібна діяльність дозволяла фігурантам отримувати більше ніж 250 тисяч гривень на місяць. Кошти від «бізнесу» розподіляли між усіма учасниками схеми.

12 жовтня поліцейські провели ряд обшуків у медичних установах та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили записи, медичну документацію та флешнакопичувач для входу до бази даних.

Крім того, організатору та одній з фігуранток поліцейські повідомили про підозру. За скоєне їм може загрожувати покарання до восьми років позбавлення волі.

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