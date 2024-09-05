Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та області

За період з 23 по 29 серпня у Дніпрі та області зафіксували 1348 випадків COVID-19, йдеться у щотижневому звіті щодо санітарно-епідемочної ситуації в області від ЦКПХ.
Інтенсивний показник захворюваності становить 43,6 на 100 тисяч населення, що на 13% більший за показник попереднього тижня. Захворювання на коронавірус продовжують виявляти у дітей до 17 років – 13,9% від загальної кількості (188 осіб).
Минулого тижня зареєстрували 4 летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19. За даними ЦКПХ, дані пацієнти мали супутні стани та не були вакциновані проти коронавірусу.
Стосовно нового субваріанту – FLiRT – захворювання виявили у 6 жителів Дніпропетровщини, зокрема у Дніпрі (4 випадки – 3 дорослі та 1 дитина), Павлограді (1 дорослий) та П’ятихатках (1 дорослий). Летальні випадки не зареєстровані.
Захворюваність на грип та респіраторні вірусні інфекції знаходиться на міжсезонному рівні.
Захворювання на гострі кишкові інфекції виявили у 144 пацієнтів (на 6% більше рівня попереднього тижня). Кашлюк: 4 поодиноких випадки. Гострий вірусний гепатит: 5 підозр, 1 випадок підтверджено вірусний гепатит А. Сказ: до медзакладів звернулися троє пацієнтів.
Холероподібний вібріон виявили у:
Також в Новомосковську місцева жителька захворіла на ботулізм після вживання в’ялено-копченої риби, яка була придбана в торгівельній мережі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зафіксували перші випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRT.
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