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Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та області

Сьогодні 07:51
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У Дніпрі та області продовжують фіксувати випадки захворювання на COVID-19, а також на його новий субваріант.

Новости Днепра про Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та області

За період з 23 по 29 серпня у Дніпрі та області зафіксували 1348 випадків COVID-19, йдеться у щотижневому звіті щодо санітарно-епідемочної ситуації в області від ЦКПХ. 

Інтенсивний показник захворюваності становить 43,6 на 100 тисяч населення, що на 13% більший за показник попереднього тижня. Захворювання на коронавірус продовжують виявляти у дітей до 17 років – 13,9% від загальної кількості (188 осіб).

Минулого тижня зареєстрували 4 летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19. За даними ЦКПХ, дані пацієнти мали супутні стани та не були вакциновані проти коронавірусу. 

Стосовно нового субваріанту – FLiRT – захворювання виявили у 6 жителів Дніпропетровщини, зокрема у Дніпрі (4 випадки – 3 дорослі та 1 дитина), Павлограді (1 дорослий) та П’ятихатках (1 дорослий). Летальні випадки не зареєстровані. 

Захворюваність на грип та респіраторні вірусні інфекції знаходиться на міжсезонному рівні. 

Захворювання на гострі кишкові інфекції виявили у 144 пацієнтів (на 6% більше рівня попереднього тижня). Кашлюк: 4 поодиноких випадки. Гострий вірусний гепатит: 5 підозр, 1 випадок підтверджено вірусний гепатит А. Сказ: до медзакладів звернулися троє пацієнтів. 

Холероподібний вібріон виявили у:

  • р. Кільчень в зоні відпочинку в межах м. Підгороднє;
  • р. Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку Придніпровський»,
  • р.Дніпро  в межах КЗК «Парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченко (Монастирський острів)

Також в Новомосковську місцева жителька захворіла на ботулізм після вживання в’ялено-копченої риби, яка була придбана в торгівельній мережі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зафіксували перші випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу FLiRT.

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Новости Днепра про Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Зареєстровані смерті від коронавірусу та випадки ботулізму: епідемічна ситуація у Дніпрі та областіРусский

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