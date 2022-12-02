Заряджайте все: у Дніпрі та області знову екстрені відключення світла

У ДТЕК розповіли, які сьогодні діють графіки відключення.

На жаль, чуда не сталося і в Дніпрі знову екстрені відключення електрики. Тобто світло може зникнути в будь-який момент. Стабілізаційні графіки не діють. Така ситуація по всій країні вже майже тиждень.

Про екстрені відключення 2 грудня повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі.

“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, — йдеться у повідомленні.

Заряджайте телефони та павербанки, тому що світло може зникнути на невизначений термін. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підігріти їжу коли немає світла.

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