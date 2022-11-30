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  • Зараджайте павербанки: у Дніпрі та області діють екстрені відключення електроенергії

Зараджайте павербанки: у Дніпрі та області діють екстрені відключення електроенергії

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі та області сьогодні 30 листопада діють екстрені відключення електроенергії.

Новости Днепра про Зараджайте павербанки: у Дніпрі та області діють екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних та аварійних відключень, складені раніше, наразі не діють. Жителів Дніпра та області, у яких є електроенергія, просять заощаджувати. 

Енергетики роблять все можливе, аби покращити ситуацію.

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Новости Днепра про Зараджайте павербанки: у Дніпрі та області діють екстрені відключення електроенергіїУкраїнська Новости Днепра про Зараджайте павербанки: у Дніпрі та області діють екстрені відключення електроенергіїРусский

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