Записна книжка зупинила уламок від снаряду, який міг потрапити бійцю ЗСУ в серце

Фронтовий нотатник із документами і дорогими речами український воїн тримав у кишені прямісінько біля серця. Саме туди влучив уламок, який міг забрати життя воїна. Але, на щастя, все скінчилося добре. Відповідне відео опублікували українські телеграм-канали.
Читайте також:
Автор:
Воїна з Кривого Рогу, якого вважали безвісти зниклим, знайшли мертвим…
За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та…
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Сили оборони 28 листопада…
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що через…