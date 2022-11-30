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Записна книжка зупинила уламок від снаряду, який міг потрапити бійцю ЗСУ в серце

Сьогодні 08:00
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Українського захисника від смерті на фронті врятував звичайний записник. Маленька книжечка у шкіряній обгортці "спіймала" уламок ворожого снаряда. Це можна назвати справжнім дивом!

Новости Днепра про Записна книжка зупинила уламок від снаряду, який міг потрапити бійцю ЗСУ в серце

Фронтовий нотатник із документами і дорогими речами український воїн тримав у кишені прямісінько біля серця.  Саме туди влучив уламок, який міг забрати життя воїна. Але, на щастя, все скінчилося добре. Відповідне відео опублікували українські телеграм-канали.

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Новости Днепра про Записна книжка зупинила уламок від снаряду, який міг потрапити бійцю ЗСУ в серцеУкраїнська Новости Днепра про Записна книжка зупинила уламок від снаряду, який міг потрапити бійцю ЗСУ в серцеРусский

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