Записна книжка зупинила уламок від снаряду, який міг потрапити бійцю ЗСУ в серце

Українського захисника від смерті на фронті врятував звичайний записник. Маленька книжечка у шкіряній обгортці "спіймала" уламок ворожого снаряда. Це можна назвати справжнім дивом!

Фронтовий нотатник із документами і дорогими речами український воїн тримав у кишені прямісінько біля серця. Саме туди влучив уламок, який міг забрати життя воїна. Але, на щастя, все скінчилося добре. Відповідне відео опублікували українські телеграм-канали.

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