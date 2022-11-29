Запропонував солодощі: на Дніпропетровщині 35-річний чоловік розбещував 5-річного хлопчика

У вересні 2022 року 35-річний мешканець Дніпровського району вчинив розпусні дії щодо 5-річного хлопчика.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 35-річний чоловік під’їхав до 5-річного хлопчика, який грався біля свого будинку. Далі він запропонував хлопчику цукерки і покликав до машини. Після чого відвіз до покинутої будівлі, де і вчинив розпусні дії.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою. Його звинувачують у вчиненні кримінального злочину за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

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