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Запропонував солодощі: на Дніпропетровщині 35-річний чоловік розбещував 5-річного хлопчика

Сьогодні 17:09
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У вересні 2022 року 35-річний мешканець Дніпровського району вчинив розпусні дії щодо 5-річного хлопчика.

Новости Днепра про Запропонував солодощі: на Дніпропетровщині 35-річний чоловік розбещував 5-річного хлопчика

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 35-річний чоловік під’їхав до 5-річного хлопчика, який грався біля свого будинку. Далі він запропонував хлопчику цукерки і покликав до машини. Після чого відвіз до покинутої будівлі, де і вчинив розпусні дії.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою. Його звинувачують у вчиненні кримінального злочину за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

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Новости Днепра про Запропонував солодощі: на Дніпропетровщині 35-річний чоловік розбещував 5-річного хлопчикаУкраїнська

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