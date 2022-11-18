Запропонував підвезти: на Дніпропетровщині судили чоловіка, який зґвалтував 16-річну дівчинку

На Дніпропетровщині судили чоловіка, який зґвалтував 16-річну дівчинку.

Ситуація сталася у Синельниківському районі у вересні 2017 року.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 26-річний раніше судимий чоловік помітив на узбіччі 16-річну дівчинку. Він запропонував підвезти її додому. Після того, як дівчинка сіла в авто, чоловік почав погрожувати їй фізичною розправою, наказав роздягнутись та зґвалтував її.

У суді зловмисник не визнав свою вину.

Суд визнав чоловіка винним за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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