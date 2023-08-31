Заповідник поблизу Дніпра може суттєво розширити свою площу

Дніпровсько-Орільський заповідник можуть розширити.

До території заповідника планують включити 5 нових ділянок.

Принаймні такі прогнози озвучує фахівець Олександр Жуков.

Науковець каже, що розширивши заповідну зону, можна зберегти рідкісних представників флори та фауни, які є в червоних списках Дніпропетровської області, України, Європи та світу.

Підтвердженням цього є методи аналізу, які вперше розроблені науковцями заповідника разом з вченими Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького”, – повідомив фахівець Олександр Жуков

На інфографіці показані території, які можуть увійти до заповідника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в заповіднику Дніпровсько-Орільському водойми заполонила агресивна рослина-загарбниця.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: