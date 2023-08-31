Заповідник поблизу Дніпра може суттєво розширити свою площу

До території заповідника планують включити 5 нових ділянок.
Принаймні такі прогнози озвучує фахівець Олександр Жуков.
Науковець каже, що розширивши заповідну зону, можна зберегти рідкісних представників флори та фауни, які є в червоних списках Дніпропетровської області, України, Європи та світу.
Підтвердженням цього є методи аналізу, які вперше розроблені науковцями заповідника разом з вченими Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького”, – повідомив фахівець Олександр Жуков
На інфографіці показані території, які можуть увійти до заповідника.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в заповіднику Дніпровсько-Орільському водойми заполонила агресивна рослина-загарбниця.
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