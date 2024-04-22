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  • Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

Сьогодні 11:26
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Занедбані будівлі інституту зернових культур поблизу Дніпра продали у 16 500 раз дорожче початкової ціни.

Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

За колишній Інститут зернових культур НААН, розташований за 10 км від Дніпра запропонували 22 млн грн. За інформацією Фонду держмайна, за комплекс будівель запропонували ціну в 16 500 разів вищу початкової. 
 
З 15 до 19 квітня Фонд держмайна провів 8 аукціонів з приватизації. Вдалося виручити до держбюджету 28,5 млн гривень. Тільки за будівлі колишнього Інституту зернових культур, що розташований у селищі поблизу Дніпра, запропонували 22 млн гривень.
 

За лот змагалися вісім учасників, а фінальна вартість активу збільшилась у понад 16 500 разів, – йдеться в повідомленні.

На сайті Prozorro.Продажі, де відбувалися торги, зазначено що, комплекс у складі адміністративного корпусу і двох лабораторних корпусів Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України розташований на вул. Академіка Павлова (Дніпровська), 1, у селищі Горького під Дніпром.

Аукціон провели 15 квітня. Найбільшу ставку запропонував Євген Біжко. Відомо, що це директор зареєстрованого в Києві ТОВ “Менора Трейд”, яке займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

На фото, які оприлюднили на Prozorro.Продажі видно, що будівлі досить занедбані та потребують капітального ремонту. 

Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

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Новости Днепра про Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціниУкраїнська

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