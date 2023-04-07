Замовляв через інтернет: у Дніпрі затримали іноземця-нелегала за збут психотропних речовин

У чоловіка вилучили психотропів близько на пів мільйона гривень.

За даними ГУ НП у Дніпропетровській області, 24-річний чоловік – громадянин Республіки Молдова, який перебував на території України нелегально та мешкав у Дніпрі – налагодив на території міста схему збуту психотропних речовин. Їх він замовляв через інтернет.

6 квітня зловмисника затримали біля поштового відділення кур’єрської служби доставки у Дніпрі під час отримання замовлення. У нього вилучили пакунок з двома сліп-пакетами з психотропною речовиною «альфа-PVP» вагою 600 г та мобільний телефон. За цінами “чорного ринку” вартість психотропів становить близько пів мільйона гривень.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Після експертизи іноземцю-нелегалу буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває, в рамках якого правоохоронці встановлюватимуть всіх причетних до наркозбуту осіб.

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