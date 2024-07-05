Замість телефону отримав шмат металу: на Дніпропетровщині юнак здійснював фейкові “продажі”

У Кам'янському районі 17-річний хлопець здійснював "продаж" свого телефону.

У дописі пресслужби поліції Дніпропетровської області зазначається, що юнак розмістив у Інтернеті оголошення про терміновий продаж свого телефону за низькою ціною, однак продавати його наміру не мав.

З’ясувалося, що на вигідну пропозицію відгукнулися троє людей.

Першому, 18-річному хлопцю, шахрай запропонував обміняти гаджет на смарт-годинник з доплатою на свою користь. Коли ця доплата зайшла на банківський рахунок, зловмисник одразу обірвав спілкування.

Другому, 16-річному юнаку, запропонував обмін свого гаджета на інший. “Покупець” відправив власний телефон згідно домовленості, однак в обмін отримав шматок металу.

Третьою на пропозицію відгукнулася 17-річна дівчина, їй “продавець” поставив умову – продаж за повною передоплатою. Дівчина погодилась, однак зрештою залишилася без телефону та без грошей.

Всі маніпуляції 17-річного шахрая викрили правоохоронці та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України.

Правоохоронці застерігають – купуючи товари на різних платформах у мережі Інтернет, будьте пильними та переконайтесь, що ви спілкуєтесь з особою, яка дійсно має потрібний вам товар, – доповнили публікацію поліціянти.

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