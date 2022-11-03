Замість чаю та цигарок – наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

Усередині авто перебували водій та пасажир. Обидва помітно нервували під час спілкування з поліцейськими.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Правоохоронці обшукали чоловіків. У результаті інспектори виявили в двох пачках цигарок сліп-пакети із наркотиками.
Патрульні перевірили і автомобіль. У салоні вони виявили коробку з-під чаю та пластмасову коробочку, які були заповнені наркотиками.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила вказані речовини.
Обох чоловіків затримали.
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