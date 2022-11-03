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Замість чаю та цигарок – наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

Сьогодні 18:52
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Учора, 2 листопада, на проспекті Богдана Хмельницького патрульні зупинили автомобіль "ВАЗ" за порушення правил дорожнього руху.

Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

Усередині авто перебували водій та пасажир. Обидва помітно нервували під час спілкування з поліцейськими.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Правоохоронці обшукали чоловіків. У результаті інспектори виявили в двох пачках цигарок сліп-пакети із наркотиками.

Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

Патрульні перевірили і автомобіль. У салоні вони виявили коробку з-під чаю та пластмасову коробочку, які були заповнені наркотиками.

Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговців

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила вказані речовини.

Обох чоловіків затримали.

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Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговцівУкраїнська Новости Днепра про Замість чаю та цигарок - наркотики: у Дніпрі затримали наркоторговцівРусский

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