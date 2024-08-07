Замість аварійних деформаційних швів – німецькі: у Дніпрі триває ремонт шляхопроводу

У Дніпрі ремонтують деформаційні шви шляхопроводу на одній з найважливіших артерій міста.

«Ремонту не було від зведення цього шляхопроводу. Шви були геть аварійні. Торік ремонтували першу частину (120 метрів погонних). Нині йде продовження. Поточний ремонт деформаційних швів цього року плануємо виконати до листопада», — прокоментувала Світлана Літвінова, начальниця управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Протяжність швів, які зроблять цьогоріч, — 168 метрів.

«Уже готові 84 метри. Використовуємо шви виробництва Німеччини. Це забезпечить захист конструкції від динамічних впливів. Ці шви мають металеві деталі та спеціальний гумовий компенсатор — герметик. Ці деформаційні шви стійкі як до механічних впливів (динаміки чи стирання), так і до перепадів температури. Зможуть прослугувати до 25 років», — зазначив Олег Антонов, представник балансоутримувача мостів міста Дніпра.

Щоб зробити якісно один деформаційний шов, потрібно багато часу.

«Розбираємо старе бетонне покриття. Далі улаштовуємо шов у проєктне положення та фіксуємо. Опісля заливаємо високоякісним бетоном. На це потрібно два місяці — щоб узявся матеріал та зафіксувався шов», — додав Олег Антонов.

Щоб роботи на важливій артерії міста виконувались точно за технологією, водіям нагадали про правила.

«Ми просимо водіїв дотримуватись визначеної швидкості під час проїзду по шляхопроводу. Для цього установлені знаки – 40 км/год. Таким чином ми можемо працювати та не перекривати рух повністю», — підсумувала Світлана Літвінова.

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