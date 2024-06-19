Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групу

У Кривому Розі затримали озброєну злочинну групу, які за наказом кримінального авторитета, скоїли замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.

За даними слідства, злочин стався 4 квітня близько 17:00. Його організував представник злочинного світу міста. За його наказом двоє підлеглих вистежили автомобіль фінансового директора однієї з будівельних компаній та розстріляли його на дорозі під час руху. Правоохоронці провели розслідування: опитали свідків, проаналізували відео з камер спостереження, відпрацювали місце події та встановили злочинців.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Організатором замаху виявився 41-річний чоловік, який контролював незаконний обіг наркотиків на території Криворіжжя. Він також причетний до організації діяльності кол-центрів, які діяли в чотирьох областях країни. Скоїли злочин двоє його підлеглих, віком 27 та 28 років.

15 червня спецпризначенці КОРД провели 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, міста Києва, Одеси та Ужгорода. Вони вилучили вогнепальну зброю з набоями, автомобіль «Toyota Camry» та інші речові докази.

Наразі 28-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Також заочно повідомлено про підозру організатору та ще одному учаснику злочинної групи. Вони можуть переховуватися за кордоном, тому їх оголосять в міжнародний розшук. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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