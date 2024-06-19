Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групу

Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групу

Сьогодні 13:17
просмотров

У Кривому Розі затримали озброєну злочинну групу, які за наказом кримінального авторитета, скоїли замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.

Новости Днепра про Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групу

За даними слідства, злочин стався 4 квітня близько 17:00. Його організував представник злочинного світу міста. За його наказом двоє підлеглих вистежили автомобіль фінансового директора однієї з будівельних компаній та розстріляли його на дорозі під час руху. Правоохоронці провели розслідування: опитали свідків, проаналізували відео з камер спостереження, відпрацювали місце події та встановили злочинців.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Організатором замаху виявився 41-річний чоловік, який контролював незаконний обіг наркотиків на території Криворіжжя. Він також причетний до організації діяльності кол-центрів, які діяли в чотирьох областях країни. Скоїли злочин двоє його підлеглих, віком 27 та 28 років.

15 червня спецпризначенці КОРД провели 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, міста Києва, Одеси та Ужгорода. Вони вилучили вогнепальну зброю з набоями, автомобіль «Toyota Camry» та інші речові докази.

Новости Днепра про Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групу

Наразі 28-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Також заочно повідомлено про підозру організатору та ще одному учаснику злочинної групи. Вони можуть переховуватися за кордоном, тому їх оголосять в міжнародний розшук. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групу

Читайте також:

Новости Днепра про Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групуУкраїнська Новости Днепра про Замах на вбивство фінансового директора будівельної фірми: у Кривому Розі викрили озброєну злочинну групуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відрізане вухо та пошматоване тіло: у Дніпрі рятують кота над яким знущались люди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:42
    Відрізане вухо та пошматоване тіло: у Дніпрі рятують кота над яким знущались люди

    У Дніпрі допомоги потребує кіт Дружок, який постраждав від рук…

    Кілька популярних електричок на Дніпропетровщині відновили рух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    Кілька популярних електричок на Дніпропетровщині відновили рух

    Деякі електрички, які зупинили задля економії світла, відновили рух.

    Тут зупинився час: як виглядав Будинок побуту у Дніпрі раніше і зараз
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Тут зупинився час: як виглядав Будинок побуту у Дніпрі раніше і зараз

    У кожному районі Дніпра є свій Будинок побуту, куди можна…

    У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    У Дніпрі знову планують звузити проїзну частину по Набережній Перемоги: коли та навіщо

    У Дніпрі на місяць планують звузити проїзну частину по Набережній…

    Наверх