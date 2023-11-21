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  • Замах на вбивство через борги: на Дніпропетровщині сталися криваві розбірки

Замах на вбивство через борги: на Дніпропетровщині сталися криваві розбірки

Сьогодні 20:01
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У Синельниківському районі затримали підозрюваного у замаху на вбивство.

Новости Днепра про Замах на вбивство через борги: на Дніпропетровщині сталися криваві розбірки

В одному із селищ Синельниківського району 20 листопада ледь не сталося вбивство. Як повідомили в обласній поліції, близько третьої ночі у Василівці-на-Дніпрі сварка закінчилася різаниною.

28-річний місцевий мешканець тричі вдарив ножем свого знайомого. Нападник правоохоронцям пояснив, що потерпілий був винен йому гроші, але борги гасити не збирався. Тож між чоловіками виникла сварка.

Постраждалого забрали у лікарню, а нападника затримали, вилучивши у нього знаряддя злочину. 

Слідчі поліції Синельниківщини під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За замах на вбивство законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на залізничній станції знайшли труп чоловіка.

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Новости Днепра про Замах на вбивство через борги: на Дніпропетровщині сталися криваві розбіркиУкраїнська

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