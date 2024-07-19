Заливають вулиці машинним мастилом: у Дніпрі 12 квартал тероризують дивні вандали

На 12 кварталі невідомі заливають громадські місця машинним мастилом.

Територію біля місцевої кав’ярні облили машинним мастилом. Зокрема, мазут розлили на імпровізованих кам’яних лавочках, на яких часто відпочивали люди. Про це повідомила місцева жителька Інга.

Облили машинним мастилом не тільки інвентар на собачому майданчику, а ще й територію навпроти кав’ярні Ананас. Люди, що з вами? – розповіла Інга.

До цього місцеві жителі думали, що сусідам заважає собачий майданчик, то тепер дніпряни впевнені, що хтось шкодить навмисне. Люди підозрюють у вандалізмі одного чоловіка, який за їхніми словами, працює на будівництві, звідки і краде мастило для своїх капостей. Втім, цю версію наразі не можна ні підтвердити, ні спростувати.

Одне відомо точно, хто цілеспрямовано псує благоустрій мікрорайону.

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