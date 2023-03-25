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  • Залишив передсмертну записку: у Дніпрі пенсіонер застрелився з мисливської рушниці

Залишив передсмертну записку: у Дніпрі пенсіонер застрелився з мисливської рушниці

Сьогодні 14:23
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У Дніпрі літній чоловік вкоротив собі віку. Він застрелився з мисливської рушниці у власній квартирі.

Новости Днепра про Залишив передсмертну записку: у Дніпрі пенсіонер застрелився з мисливської рушниці

Мешканці будинку №73 по вулиці Янтарній почули звук пострілу. Як з’ясувалося, це скоїв самогубство їхній сусід пенсійного віку, вистріливши із рушниці в область обличчя.

Про це пише Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Останній період свого життя, за словами родичів, чоловік серйозно хворів, через що і вирішив накласти на себе руки. Про це він написав у передсмертній записці, яку знайшли у квартирі.

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Новости Днепра про Залишив передсмертну записку: у Дніпрі пенсіонер застрелився з мисливської рушниціУкраїнська Новости Днепра про Залишив передсмертну записку: у Дніпрі пенсіонер застрелився з мисливської рушниціРусский

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