Залишив на пару годин: у Дніпрі з двору житлового будинку викрали автомобіль

У поліцію ввечері 5 жовтня заявив власник машини, який не виявив її там, де залишив пару годин тому.
Автомобіль знайшли патрульні на одній із сусідніх вулиць. Викрадачі розбили в ній скло з боку водія та зламали систему запуску двигуна.
У момент, коли патрульні їх виявили, двоє чоловіків вискочили з машини і кинулися тікати. Після нетривалої погоні правоохоронці затримали автокрадіїв.
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