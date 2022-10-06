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Залишив на пару годин: у Дніпрі з двору житлового будинку викрали автомобіль

Вчора 10:00
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В АНД районі Дніпра із двору житлового будинку викрали автомобіль Honda.

Новости Днепра про Залишив на пару годин: у Дніпрі з двору житлового будинку викрали автомобіль

У поліцію ввечері 5 жовтня заявив власник машини, який не виявив її там, де залишив пару годин тому.

Автомобіль знайшли патрульні на одній із сусідніх вулиць. Викрадачі розбили в ній скло з боку водія та зламали систему запуску двигуна.

У момент, коли патрульні їх виявили, двоє чоловіків вискочили з машини і кинулися тікати. Після нетривалої погоні правоохоронці затримали автокрадіїв.
Новости Днепра про Залишив на пару годин: у Дніпрі з двору житлового будинку викрали автомобіль

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Новости Днепра про Залишив на пару годин: у Дніпрі з двору житлового будинку викрали автомобільУкраїнська Новости Днепра про Залишив на пару годин: у Дніпрі з двору житлового будинку викрали автомобільРусский

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