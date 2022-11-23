Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю

Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю

Сьогодні 12:56
просмотров

У липні 2022 року у Новомосковському районі стався жахливий злочин.

Новости Днепра про Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю

Чоловік доглядав малолітніх доньок своєї рідної сестри. Залишившись у кімнаті наодинці зі старшою племінницею, він силою повалив 8-річну дитину на ліжко та зґвалтував її.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чоловіка затримали. Суд визнав його винним за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю

Читайте також:

Новости Днепра про Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет, – Лукашук
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:08
    Є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет, – Лукашук

    Зараз на Дніпропетровщині та майже по всій Україні лунає повітряна…

    Брав участь в АТО/ООС: у бою за Україну загинув головний сержант Іван Соляник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Брав участь в АТО/ООС: у бою за Україну загинув головний сержант Іван Соляник

    Світла пам'ять!

    Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:01
    Лежали непритомні в хаті: на Дніпропетровщині врятували літнє подружжя, яке ледь не вчаділо

    На Дніпропетровщині літнє подружжя ледь не вчаділо у власному будинку.

    У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в яму
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в яму

    Сьогодні, 23 листопада, о 05:02 на лінію "101"повідомили, що на…

    Наверх