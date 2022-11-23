Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю

У липні 2022 року у Новомосковському районі стався жахливий злочин.

Чоловік доглядав малолітніх доньок своєї рідної сестри. Залишившись у кімнаті наодинці зі старшою племінницею, він силою повалив 8-річну дитину на ліжко та зґвалтував її.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чоловіка затримали. Суд визнав його винним за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

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