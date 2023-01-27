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Залишилися дружина, діти та онуки: у лікарні помер солдат ЗСУ із Дніпропетровщини

Сьогодні 18:31
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Вічна пам'ять Герою!

Новости Днепра про Залишилися дружина, діти та онуки: у лікарні помер солдат ЗСУ із Дніпропетровщини

17 січня в лікарні помер солдат ЗСУ Віктор Кузнєцов із Дніпропетровської області. Йому було 56 років.

Про це повідомляють на ФБ-сторінці Кам’янської районної державної адміністрації.

У червні Віктор був призваний до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді водія третьої стрілецької роти однієї з військових частин.

У Героя залишилися дружина, діти, онуки.

Прощання з воїном відбудеться 28 січня об 11:00 в селі Миролюбівка. Поховають бійця об 11:30 на місцевому кладовищі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям полеглого Героя! Вічна слава!

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Новости Днепра про Залишилися дружина, діти та онуки: у лікарні помер солдат ЗСУ із ДніпропетровщиниУкраїнська

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