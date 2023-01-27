Залишилися дружина, діти та онуки: у лікарні помер солдат ЗСУ із Дніпропетровщини

17 січня в лікарні помер солдат ЗСУ Віктор Кузнєцов із Дніпропетровської області. Йому було 56 років.
Про це повідомляють на ФБ-сторінці Кам’янської районної державної адміністрації.
У червні Віктор був призваний до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді водія третьої стрілецької роти однієї з військових частин.
У Героя залишилися дружина, діти, онуки.
Прощання з воїном відбудеться 28 січня об 11:00 в селі Миролюбівка. Поховають бійця об 11:30 на місцевому кладовищі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям полеглого Героя! Вічна слава!
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