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Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиці

Сьогодні 11:37
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В Обухівці фіксують нашестя лисиць.

Новости Днепра про Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиці

Селище Обухівка, що розташоване біля Дніпра, тероризують лисиці. Про це повідомила місцева депутатка Оксана Білоус.

Нещодавно на своєму городі пані Оксана знайшла роздертого кота. Це сталося після того, як половину ночі місцеві жителі чули крики тварин. Відомо, що в одній із закинутих будівель на території селища живе лисиця разом з лисенятами, яка й може бути причетною до вбивство домашніх тварин.

Сьогодні на своєму городі знайшла рештки вже другого роздертого кота. Нещодавно мені говорили, що в заброшці на вулиці Тихій живуть лисиця та лисенята, – зауважила селищна депутатка. 

Місцеві жителі не вперше жаліються на лисиць, які бігають у дворах та давлять качок. Також люди бояться сказу, адже в селищі чимало бродячих собак, які можуть контактувати з хижими звірами, а, як відомо, лисиці це одній із головних носіїв цієї хвороби.

У селищній раді нині роздумують щодо надання дозволу місцевим мисливцям на знищення небезпечних тварин.

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Новости Днепра про Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиціУкраїнська

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