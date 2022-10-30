Залишилося дві донечки: на Донеччині загинув захисник з Дніпропетровщини

Про загибель чоловіка повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.
24 жовтня загинув боєць з Кам’янського Євгеній Лістратов. Він служив біля Новосадового на Донеччині. На жаль, ворожий снаряд обірвав життя захисника.
В мирні часи Євгеній працював в підрядних організаціях ДМК. 4 липня його мобілізували.
Євгенію було 36 років. Без батька залишилося дві доньки, а без сина старенька мама.
Світла пам’ять.
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