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Залишилося чимало місць: куди в Дніпрі ще можна вступити на бюджет

Сьогодні 16:44
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Абітурієнти в Дніпрі ще можуть вступити на бюджет в один із коледжів.

Новости Днепра про Залишилося чимало місць: куди в Дніпрі ще можна вступити на бюджет

У суботу, 3 серпня, 69 603 вступники отримали рекомендації до зарахування на бюджет за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Вони мали б подати оригінали документів до 18:00 8 серпня, після чого їх зарахують на навчання. Решта абітурієнтів можуть вступити до вишів лише на контрактну форму навчання.

Втім, якщо немає бажання платити за контракт, ще можна вступити на бюджет. Чимало коледжів пропонують безоплатне навчання, щоправда, лише за робітничими спеціалізаціями. 

Зокрема, у Дніпрі в Дніпровському індустріально-педагогічному коледжі до 20 серпня можна подати документи, аби вступити на бюджет. Для випускників 11 класу пропонують навчання за спеціалізацією – “Кухар. Майстер ресторанного обслуговування”. 

Для учнів, які завершили 9 класів та не хочуть продовжувати навчання у старшій школі, доступно трохи більше спеціальностей:

  • Кухар;
  • Електрогазозварник; Слюсар з ремонту автомобілів; Рихтувальник кузовів;
  • Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

Дізнатися деталі можна в самому коледжі за телефоном, який вказаний нижче. 

Новости Днепра про Залишилося чимало місць: куди в Дніпрі ще можна вступити на бюджет

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Новости Днепра про Залишилося чимало місць: куди в Дніпрі ще можна вступити на бюджетУкраїнська

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