Залишилося четверо дітей: на фронті загинув багатодітний батько з Кам’янського

Він був багатодітним батьком, повідомляється на сторінці Кам’янськї міськради в Facebook.
Так, у загиблого героя залишилися двоє синів та дві доньки, а також мати.
Відомо, що Геннадій Матухно народився 25 квітня 1966 року. Тривалий час працював на АТ «ДНІПРОАЗОТ», останні роки займався підприємницькою діяльністю. 7 вересня 2022-го був мобілізований та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 29 січня.
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