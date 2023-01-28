Залишилося четверо дітей: на фронті загинув багатодітний батько з Кам’янського

28 січня стало відомо про смерть ще одного захисника України із Дніпропетровщини. Мешканець Кам'янського, старший сержант Геннадій Матухно загинув 22 січня у боях в Донецькій області.

Він був багатодітним батьком, повідомляється на сторінці Кам’янськї міськради в Facebook.

Так, у загиблого героя залишилися двоє синів та дві доньки, а також мати.

Відомо, що Геннадій Матухно народився 25 квітня 1966 року. Тривалий час працював на АТ «ДНІПРОАЗОТ», останні роки займався підприємницькою діяльністю. 7 вересня 2022-го був мобілізований та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії.

Прощання з воїном відбудеться завтра, 29 січня.

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