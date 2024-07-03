Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

Місцеві жителі почули вибух.
Повітряна тривога пролунала о 08:15, перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА в Дніпропетровській області.
Вибух пролунав близько 08:45. О 08:47 Повітряні Сили повідомляють про збереження загрози, ударні безпілотники рухаються у напрямку міста з заходу.
Зберігайте спокій, не покидайте укриття! Не наближайтесь до вікон.
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