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Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

Сьогодні 08:49
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Жителі міста чули вибух.

Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

Місцеві жителі почули вибух. 

Повітряна тривога пролунала о 08:15, перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА в Дніпропетровській області. 

Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

Вибух пролунав близько 08:45. О 08:47 Повітряні Сили повідомляють про збереження загрози, ударні безпілотники рухаються у напрямку міста з заходу.

Зберігайте спокій, не покидайте укриття! Не наближайтесь до вікон.

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