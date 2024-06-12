Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунали вибухи

Жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.

Після оголошення повітряної тривоги о 08:52 жителі Дніпра почули перший вибух через 4 хвилини, та другий ще через 6 хвилин.

За хвилину до оголошення тривоги Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістики зі сходу.

Станом на 09:10 тривога досі триває, залишайтеся в укриттях!

Очікуємо на офіційну інформацію.

Сьогодні ми писали, що вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них – дитина.

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