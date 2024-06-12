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Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунали вибухи

Сьогодні 09:09
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Жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.

Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунали вибухи

Після оголошення повітряної тривоги о 08:52 жителі Дніпра почули перший вибух через 4 хвилини, та другий ще через 6 хвилин. 

За хвилину до оголошення тривоги Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістики зі сходу.

Станом на 09:10 тривога досі триває, залишайтеся в укриттях!

Очікуємо на офіційну інформацію. 

Сьогодні ми писали, що вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них – дитина.

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Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунали вибухиУкраїнська Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунали вибухиРусский

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