Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунали вибухи

Після оголошення повітряної тривоги о 08:52 жителі Дніпра почули перший вибух через 4 хвилини, та другий ще через 6 хвилин.
За хвилину до оголошення тривоги Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістики зі сходу.
Станом на 09:10 тривога досі триває, залишайтеся в укриттях!
Очікуємо на офіційну інформацію.
Сьогодні ми писали, що вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них – дитина.
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