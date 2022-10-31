Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

Одна з вулиць Дніпра майже повністю «складається» із старовинних прибуткових будинків. Невеликі дво-триповерхові будівлі нагадують про вік міста та розповідають його історію.

У Дніпрі зберіглася маса старовинних будинків, які сьогодні радують мешканців міста своєю архітектурою. В основному це прибуткові будинки, щось на кшталт сучасних готелів різного типу, де можна було зняти як недорогі однокімнатні квартири, так і орендувати величезну житлоплощу. Сьогодні у таких будинках живуть люди, які їх здають в оренду під офіси.

Один із таких доходних будинків знаходиться на вулиці Гоголя у Дніпрі. Відомо про неї дуже мало. Зведений на початку 1890-х років на Волоському тракті прибутковий будинок належав купцеві Красотину. У ті часи вулиця була не найпопулярнішою в місті, оскільки знаходилася біля дороги і майже неподалік міської межі. Жити тут було досить галасливо, оскільки вдень і вночі туди-сюди хтось пересувався каретою чи верхи. Але серед мешканців міста Волоський тракт був популярним ще й тим, що знаходився тут один із публічних будинків.

За деякими даними, у будинку Красотина дуже любили квартирувати чоловіків. Причина – знаходилися кімнати якраз навпроти будинку розпусти, а «працюючі» там панянки любили дефілювати по балкону, що виходив якраз на одну зі сторін доходного будинку.

Дохід був стабільний, але Красотину довелося продати будинок, «виторгувавши» при цьому для своїх родичів одну з помешкань.

Згодом будинок ще кілька разів перепродували, а після революції 1917 року став «комуналкою». Через деякий час мешканці «прилаштували» собі балкони та окремі входи зі сходами.

Тепер це просто багатоквартирний будинок. Від старовинного в ньому залишилося планування та залізні сходи з характерними для будинків Дніпра «малюнками» та перилами. Такі сходи є у багатьох старовинних будинках міста. На подвір’ї будинку з’явилися прибудови.

Гарну арку закрили воротами, уможлививши в’їзд лише для мешканців будівлі. Про вік будинку, окрім сходів, нагадують вхідні двері та вицвіла цегляна кладка.

за матеріалами групи «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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