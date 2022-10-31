Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 15:25
просмотров

Одна з вулиць Дніпра майже повністю «складається» із старовинних прибуткових будинків. Невеликі дво-триповерхові будівлі нагадують про вік міста та розповідають його історію.

Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі зберіглася маса старовинних будинків, які сьогодні радують мешканців міста своєю архітектурою. В основному це прибуткові будинки, щось на кшталт сучасних готелів різного типу, де можна було зняти як недорогі однокімнатні квартири, так і орендувати величезну житлоплощу. Сьогодні у таких будинках живуть люди, які їх здають в оренду під офіси.

Один із таких доходних будинків знаходиться на вулиці Гоголя у Дніпрі. Відомо про неї дуже мало. Зведений на початку 1890-х років на Волоському тракті прибутковий будинок належав купцеві Красотину. У ті часи вулиця була не найпопулярнішою в місті, оскільки знаходилася біля дороги і майже неподалік міської межі. Жити тут було досить галасливо, оскільки вдень і вночі туди-сюди хтось пересувався каретою чи верхи. Але серед мешканців міста Волоський тракт був популярним ще й тим, що знаходився тут один із публічних будинків. 

За деякими даними, у будинку Красотина дуже любили квартирувати чоловіків. Причина – знаходилися кімнати якраз навпроти будинку розпусти, а «працюючі» там панянки любили дефілювати по балкону, що виходив якраз на одну зі сторін доходного будинку.

Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

Дохід був стабільний, але Красотину довелося продати будинок, «виторгувавши» при цьому для своїх родичів одну з помешкань.

Згодом будинок ще кілька разів перепродували, а після революції 1917 року став «комуналкою». Через деякий час мешканці «прилаштували» собі балкони та окремі входи зі сходами.

Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

Тепер це просто багатоквартирний будинок. Від старовинного в ньому залишилося планування та залізні сходи з характерними для будинків Дніпра «малюнками» та перилами. Такі сходи є у багатьох старовинних будинках міста. На подвір’ї будинку з’явилися прибудови.

Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

Гарну арку закрили воротами, уможлививши в’їзд лише для мешканців будівлі. Про вік будинку, окрім сходів, нагадують вхідні двері та вицвіла цегляна кладка.

Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)

за матеріалами групи «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Залізні вінтажні сходи та бордель навпроти: історія незвичайного доходного будинку у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля зупинок почали з’являтися величезні бетонні “коробки”: для чого вони
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    У Дніпрі біля зупинок почали з’являтися величезні бетонні “коробки”: для чого вони

    У Дніпрі поблизу зупинок почали встановлювати величезні бетонні споруди.

    У Дніпрі чоловік видерся на п’ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:15
    У Дніпрі чоловік видерся на п’ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту

    У Дніпрі затримали чоловіка, який зняв сьогоднішній приліт по місту.

    З картону, картоплі та мила: як зробити свічку своїми руками (ІНСТРУКЦІЯ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    З картону, картоплі та мила: як зробити свічку своїми руками (ІНСТРУКЦІЯ)

    Сьогоднішній ранок у Дніпрі та по всій Україні розпочався з…

    У Дніпрі відновили рух транспорту на Південному мосту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    У Дніпрі відновили рух транспорту на Південному мосту

    У Дніпрі знову пустили транспорт по Південному мосту.

    Наверх