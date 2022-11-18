Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі є памˋятники, які з'явилися лише кілька років тому, але вже встигли полюбитися мешканцям міста. У статуй є свої легенди, прикмети та історія. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 незвичайних арт-пам'яток Дніпра.

Дерево біля річки

Пам’ятник під назвою «Дерево щастя» з’явився у Дніпрі у 2008 році. Під ним стоїть лава, яку прозвали «лава закоханих». Дерево було зроблено для того, щоб наречені вішали на нього замочки з іменами як символ свого кохання. Цікаво, що згідно з повір’ями, якщо посидіти на лавці під цим деревом, то весь рік будеш здоровий.

Сімейна лава

Неподалік металевого дерева знаходиться інший арт-об’єкт під назвою «Сімейна лава». Це не пам’ятник у прямому розумінні цього слова, а скоріше композиція з різних фігур та місце, де можна відпочити у спекотний день. На лавці «мешкають» Купідон, кіт, щеня та парасолька. Міська легенда говорить, що якщо з кимось трапилася суперечка, то варто посидіти на цій лавці – і конфлікт буде улагоджений.

Планета вчених

2008 року в Дніпрі з’явилася пам’ятна композиція «Планета Альфреда Нобеля». Це величезна земна куля заввишки 5 метрів і діаметром 3 м де «прописані» імена всіх лауреатів Нобелівської премії з 1901 року. Знаходиться вона на території університету ім. Альфреда Нобеля. Виготовили пам’ятник на заводі у Дніпрі.

Крісло із шипами

На лівому березі переправи знаходиться пам’ятник «Крісло міра». Його встановили у 2019 році після ремонту об’єкту. Вага крісла – 500 кг. Сісти в нього може будь-хто, але всидіти в кріслі складно, тому що воно все складається з арматурних шипів.

Для студентів

Біля головного корпусу ДНУ ім. О. Гончара встановлено інсталяцію з 17 стільців різної висоти. Арт-об’єкт з’явився біля вузу у 2018 році, на честь 100-річного ювілею закладу. Називається він «Лекторій». На кожному стільці є символічний напис: «мер Дніпра», «Президент України», «олімпійський чемпіон». Усі вони говорять про здобутки випускників навчального закладу. Автор композиції – художник із Дніпра Микита Шалений. Цікаво, що кожен може залізти навіть на найвище крісло і зробити на ньому фото. Все завдяки секретному механізму в ніжках.

Індустріальне місто

Арт-об’єкт під назвою «Індустріальне серце Дніпра» розташований неподалік палацу культури «Металург». Був встановлений там у 2019 році. На виготовлення пішло три місяці, а над створенням скульптури працювало декілька ковалів. Арт-об’єкт було відкрито на честь 50-річного ювілею Індустріального району.

Залізний мотоцикл

2017 року на Фестивальному причалі встановили залізний мотоцикл у натуральну величину. На виготовлення пам’ятника пішло 170 кг заліза та 4 місяці роботи. Створив його один із місцевих байкерів. Залізного коня встановили в улюбленій точці збору всіх мотоциклістів міста.

Пам’ять про гравця

2003 року біля входу в корпус інституту фізкультури у Дніпрі з’явився пам’ятник воротареві Сергію Перхуну. З 1993 по 1999 роки він грав за «Дніпро», виходив на поле у ​​складі «Металурга» та «Дніпро-2», а також встиг пограти у молдавській команді «Шериф» та розпочинав кар’єру у складі дорослої збірної України під керівництвом Валерія Лобановського. 2001 року на полі воротар отримав смертельну травму.

Пам’ятник козаку

1972 року на території парку Глоби з’явився пам’ятник його засновнику. Прогулюючись центральними алеями парку розглянути арт-об’єкт не просто, оскільки він перебуває в тіні дерев і «показує» Лазаря Глобу в традиційному одязі козаків, але при цьому без шаблі, а з деревом, яке він висаджує.

Загадати бажання

Неподалік ЦУМу в Дніпрі знаходиться пам’ятник ювеліру Грановському. Знаходиться він поруч із місцем, де знаходився будинок знаменитого міського ювеліра та його магазин. Будинок Грановського було зруйновано після звільнення Дніпра у 1943 році, його не стали відновлювати, а знесли. Куди подівся сам ювелір – невідомо. Існує легенда, що якщо потерти носа собачці ювеліра, то в майбутній справі пощастить, а якщо посидіти в кріслі, у якого стоїть ювелір, і загадати при цьому бажання, воно обов’язково збудеться. І судячи з «витертості» ручок і сидіння крісла біля пам’ятника, багато хто в цю прикмету вірить.

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