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  • Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:37
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У Дніпрі є памˋятники, які з'явилися лише кілька років тому, але вже встигли полюбитися мешканцям міста. У статуй є свої легенди, прикмети та історія. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 незвичайних арт-пам'яток Дніпра.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Дерево біля річки

Пам’ятник під назвою «Дерево щастя» з’явився у Дніпрі у 2008 році. Під ним стоїть лава, яку прозвали «лава закоханих». Дерево було зроблено для того, щоб наречені вішали на нього замочки з іменами як символ свого кохання. Цікаво, що згідно з повір’ями, якщо посидіти на лавці під цим деревом, то весь рік будеш здоровий.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Сімейна лава

Неподалік металевого дерева знаходиться інший арт-об’єкт під назвою «Сімейна лава». Це не пам’ятник у прямому розумінні цього слова, а скоріше композиція з різних фігур та місце, де можна відпочити у спекотний день. На лавці «мешкають» Купідон, кіт, щеня та парасолька. Міська легенда говорить, що якщо з кимось трапилася суперечка, то варто посидіти на цій лавці – і конфлікт буде улагоджений.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Планета вчених

2008 року в Дніпрі з’явилася пам’ятна композиція «Планета Альфреда Нобеля». Це величезна земна куля заввишки 5 метрів і діаметром 3 м де «прописані» імена всіх лауреатів Нобелівської премії з 1901 року. Знаходиться вона на території університету ім. Альфреда Нобеля. Виготовили пам’ятник на заводі у Дніпрі.

 

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Крісло із шипами

На лівому березі переправи знаходиться пам’ятник «Крісло міра». Його встановили у 2019 році після ремонту об’єкту. Вага крісла – 500 кг. Сісти в нього може будь-хто, але всидіти в кріслі складно, тому що воно все складається з арматурних шипів.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Для студентів

Біля головного корпусу ДНУ ім. О. Гончара встановлено інсталяцію з 17 стільців різної висоти. Арт-об’єкт з’явився біля вузу у 2018 році, на честь 100-річного ювілею закладу. Називається він «Лекторій». На кожному стільці є символічний напис: «мер Дніпра», «Президент України», «олімпійський чемпіон». Усі вони говорять про здобутки випускників навчального закладу. Автор композиції – художник із Дніпра Микита Шалений. Цікаво, що кожен може залізти навіть на найвище крісло і зробити на ньому фото. Все завдяки секретному механізму в ніжках.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Індустріальне місто

Арт-об’єкт під назвою «Індустріальне серце Дніпра» розташований неподалік палацу культури «Металург». Був встановлений там у 2019 році. На виготовлення пішло три місяці, а над створенням скульптури працювало декілька ковалів. Арт-об’єкт було відкрито на честь 50-річного ювілею Індустріального району.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Залізний мотоцикл

2017 року на Фестивальному причалі встановили залізний мотоцикл у натуральну величину. На виготовлення пам’ятника пішло 170 кг заліза та 4 місяці роботи. Створив його один із  місцевих байкерів. Залізного коня встановили в улюбленій точці збору всіх мотоциклістів міста.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

 

Пам’ять про гравця

2003 року біля входу в корпус інституту фізкультури у Дніпрі з’явився пам’ятник воротареві Сергію Перхуну. З 1993 по 1999 роки він грав за «Дніпро», виходив на поле у ​​складі «Металурга» та «Дніпро-2», а також встиг пограти у молдавській команді «Шериф» та розпочинав кар’єру у складі дорослої збірної України під керівництвом Валерія Лобановського. 2001 року на полі воротар отримав смертельну травму.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Пам’ятник козаку

1972 року на території парку Глоби з’явився пам’ятник його засновнику. Прогулюючись центральними алеями парку розглянути арт-об’єкт не просто, оскільки він перебуває в тіні дерев і «показує» Лазаря Глобу в традиційному одязі козаків, але при цьому без шаблі, а з деревом, яке він висаджує.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

Загадати бажання

Неподалік ЦУМу в Дніпрі знаходиться пам’ятник ювеліру Грановському. Знаходиться він поруч із місцем, де знаходився будинок знаменитого міського ювеліра та його магазин. Будинок Грановського було зруйновано після звільнення Дніпра у 1943 році, його не стали відновлювати, а знесли. Куди подівся сам ювелір – невідомо. Існує легенда, що якщо потерти носа собачці ювеліра, то в майбутній справі пощастить, а якщо посидіти в кріслі, у якого стоїть ювелір, і загадати при цьому бажання, воно обов’язково збудеться. І судячи з «витертості» ручок і сидіння крісла біля пам’ятника, багато хто в цю прикмету вірить.

Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Залізне серце, мотоцикл та дерево щастя: ТОП-10 незвичайних арт-обˋєктів у Дніпрі (ФОТО)Русский

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