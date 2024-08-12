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  • Заліз через незачинений балкон: у центрі Дніпра рецидивіст пограбував квартиру

Заліз через незачинений балкон: у центрі Дніпра рецидивіст пограбував квартиру

Сьогодні 16:35
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У Дніпрі злодій заліз до квартири через незачинені двері балкону.

Новости Днепра про Заліз через незачинений балкон: у центрі Дніпра рецидивіст пограбував квартиру

Крадій, скориставшись тим, що господарка однієї із квартир в будинку на Михайла Грушевського забула закрити балкон, виніс з помешкання все золото.

Як повідомили в Нацполіції, у неділю, 11 серпня, на Михайла Грушевського крадій заліз у квартиру через незачинені двері балкона. Опинившись у квартирі, злодій розпочав шукати цінні речі. Знайшовши сховок із золотом та іншими прикрасами, він схопив чуже майно, після чого намагався втекти через вікно. 

Але фортуна була не на його боці, господарка квартири якраз поверталася додому та застала крадія на гарячому. Ним виявився 35-річний чоловік, який вже притягався до відповідальності за подібні злочини. 

Правоохоронці швидко знайшли злочинця. Все, що він викрав, повернули жінці. А мисливець за скарбами тепер присяде на 8 років.

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Новости Днепра про Заліз через незачинений балкон: у центрі Дніпра рецидивіст пограбував квартируУкраїнська

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