Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

На початку 2000-х у Дніпрі на житловому масиві Перемога відкрився нічний клуб «Кінгстон» і одразу став популярним серед молоді міста. Знаходиться він біля студентського гуртожитку, у колишньому продуктовому магазині.
Декілька років у клубі не лише розважалася молодь Дніпра, там також проводили музичні «фестивалі». Тоді в нашому місті це не було так широко популярно як зараз. У клуб з’їжджалося кілька гуртів з усієї України, вони співали свої пісні, а потім – їхали кожен до свого міста.
Але вже на початку 2010-х популярність «Кінгстона» поступово зійшла нанівець, а через час клуб взагалі закрився.
Останні років 5 будівля, де раніше грала музика, стоїть закритою. Його стіни використовуються як дошка оголошень, територія біля колишнього клубу стала стоянкою для авто, а над вхідними дверима та вікнами «попрацювали» вандали.
Нещодавно на стіні “Кінгстона” з’явився малюнок. Незвичайне графіті створили студенти-медики, які мешкають по сусідству. На малюнку смерть з косою зупиняє сильний юнак, який тримає в руках «знак» медиків.
Також поряд із «картиною» намальовані прапори різних країн Європи і не лише як символ того, що в нашому місті навчаються майбутні лікарі з різних держав, і частина з них доклала руку до створення малюнка.
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Ирина
Автор:
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