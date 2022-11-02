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  • Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

Сьогодні 15:01
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Близько 20 років тому у Дніпрі був бум на нічні клуби. Вони з'являлися один за одним, як гриби після дощу. Але до 2022 року «дожив» не кожен, що був відкритий. Практично всі «першопроходьці» сьогодні закриті, а будівлі, де вони знаходилися, стоять занедбаними.

Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

На початку 2000-х у Дніпрі на житловому масиві Перемога відкрився нічний клуб «Кінгстон» і одразу став популярним серед молоді міста. Знаходиться він біля студентського гуртожитку, у колишньому продуктовому магазині.

Декілька років у клубі не лише розважалася молодь Дніпра, там також проводили музичні «фестивалі». Тоді в нашому місті це не було так широко популярно як зараз. У клуб з’їжджалося кілька гуртів з усієї України, вони співали свої пісні, а потім – їхали кожен до свого міста.

Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

Але вже на початку 2010-х популярність «Кінгстона» поступово зійшла нанівець, а через час клуб взагалі закрився.

Останні років 5 будівля, де раніше грала музика, стоїть закритою. Його стіни використовуються як дошка оголошень, територія біля колишнього клубу стала стоянкою для авто, а над вхідними дверима та вікнами «попрацювали» вандали.

Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

Нещодавно на стіні “Кінгстона” з’явився малюнок. Незвичайне графіті створили студенти-медики, які мешкають по сусідству. На малюнку смерть з косою зупиняє сильний юнак, який тримає в руках «знак» медиків.

Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

Також поряд із «картиною» намальовані прапори різних країн Європи і не лише як символ того, що в нашому місті навчаються майбутні лікарі з різних держав, і частина з них доклала руку до створення малюнка.

Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

 

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Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у ДніпріРусский

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