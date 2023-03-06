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  • Заклали бомбу: у Дніпрі “замінували” ТРК «МОСТ-Сіті” та відділення банків

Заклали бомбу: у Дніпрі “замінували” ТРК «МОСТ-Сіті” та відділення банків

Сьогодні 11:17
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Були адмінбудівлі, пологові будинки, ТРЦ, лікарні, школи, а тепер ще і відділення банків...

Новости Днепра про Заклали бомбу: у Дніпрі

У Дніпрі продовжують діяти “мінери”.

Так, за минулу добу на почту Служби безпеки надійшло два повідомлення про замінування.

У першому листі йшлося про замінування відділень однієї з мереж банків. Правоохоронці обстежили 16 приміщень та прилеглі до них території, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Крім того, невідомі повідомили про замінування ТРК «МОСТ-Сіті центр». Начебто у приміщенні на другому поверсі закладено бомбу. Інформація про замінування також не підтвердилась. Поліція не знайшла жодних вибухонебезпечних предметів.

Наразі “жартівників” розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у Дніпрі знову “замінували” лікарню та будівлю СБУ. Також читайте: у Дніпрі “замінували” сім шкіл: подробиці.

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Новости Днепра про Заклали бомбу: у Дніпрі Українська

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