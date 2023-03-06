Заклали бомбу: у Дніпрі “замінували” ТРК «МОСТ-Сіті” та відділення банків

У Дніпрі продовжують діяти “мінери”.
Так, за минулу добу на почту Служби безпеки надійшло два повідомлення про замінування.
У першому листі йшлося про замінування відділень однієї з мереж банків. Правоохоронці обстежили 16 приміщень та прилеглі до них території, вибухонебезпечних предметів не виявили.
Крім того, невідомі повідомили про замінування ТРК «МОСТ-Сіті центр». Начебто у приміщенні на другому поверсі закладено бомбу. Інформація про замінування також не підтвердилась. Поліція не знайшла жодних вибухонебезпечних предметів.
Наразі “жартівників” розшукують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову “замінували” лікарню та будівлю СБУ. Також читайте: у Дніпрі “замінували” сім шкіл: подробиці.
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