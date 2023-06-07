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“Заклала” вибухівку в лікарні: у Кривому Розі піймали “мінерку”

Сьогодні 13:11
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У Кривому Розі знову "мінували" лікарню.

Новости Днепра про

Як повідомили в обласній поліції, у Кривому Розі піймали жінку, яка “замінувала” лікарню. 

Усе сталося близько 19:00 6 червня. Жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що нібито заклала вибухівку на вході до однієї з криворізьких лікарень. Поліціянти оперативно прибули на місце ймовірного мінування, але вибухівки чи інших схожих на неї предметів там не було. 

Через деякий час правоохоронцям вдалося вислідити жартівницю. Нею виявилася 30-річна мешканка іншої області. Жінку знайшли на автовокзалі та забрали в неї телефон. 

Псевдомінерку затримали. Наразі вирішується питання про вручення затриманій повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

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