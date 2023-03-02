Зайшов купити одяг: у Дніпрі чоловік вдарив продавчиню по голові та забрав її телефон

У неділю, 26 лютого, близько 17:45 в одному з магазинів на проспекті Слобожанському сталася крадіжка.
Там під приводом купівлі одягу чоловік зайшов до магазину, а потім вдарив 27-річну продавчиню по голові, повалив на підлогу та забрав її телефон. З викраденим майном зловмисник втік.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Викрадений телефон вилучили та повернули власниці.
1 березня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі знайшли пораненого котика, в якого стріляли.
У Кам'янському родина ледь не вчаділа в приватному будинку.
"Мінери" ніяк не заспокоються.
Учора, 28 лютого, у Дніпрі на зупинці громадського транспорту на…