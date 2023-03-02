Зайшов купити одяг: у Дніпрі чоловік вдарив продавчиню по голові та забрав її телефон

Це вже не перше пограбування продавчинь у Дніпрі.

У неділю, 26 лютого, близько 17:45 в одному з магазинів на проспекті Слобожанському сталася крадіжка.

Там під приводом купівлі одягу чоловік зайшов до магазину, а потім вдарив 27-річну продавчиню по голові, повалив на підлогу та забрав її телефон. З викраденим майном зловмисник втік.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Викрадений телефон вилучили та повернули власниці.

1 березня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині.

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