Зайняли чергу з 5 ранку: як мешканці Дніпра до відкриття McDonald’s готувалися

Сьогодні, 25 квітня, у Дніпрі відкрилися ресторани McDonald's.

Щоправда, не всі заклади готові зустрічати гостей. Поки працюють тільки ресторани на площі Старомостовій, 5 (біля залізничного вокзалу); просп. Гагаріна, 128; просп. Героїв, 2в; вул. Кондратюка, 2в; просп. Слобожанському, 1а.

Звісно, дніпряни сумували за бургерами, адже McDonald’s з 24 лютого 2022 року не працював у місті. Зараз під закладами величезні черги – усі хочуть з’їсти довгоочікуваний БігМак.

Так, дніпрянка Тетяна Коваль та її друзі зайняли чергу ще з 5 ранку. Чекати довелося до 9. Друзі навіть взяли з собою перекус.

Очікування себе виправдало – перший чек в день відкриття та багато позитивних емоцій.

А ви вже у черзі?)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald’s (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: