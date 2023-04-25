Зайняли чергу з 5 ранку: як мешканці Дніпра до відкриття McDonald’s готувалися

Щоправда, не всі заклади готові зустрічати гостей. Поки працюють тільки ресторани на площі Старомостовій, 5 (біля залізничного вокзалу); просп. Гагаріна, 128; просп. Героїв, 2в; вул. Кондратюка, 2в; просп. Слобожанському, 1а.
Звісно, дніпряни сумували за бургерами, адже McDonald’s з 24 лютого 2022 року не працював у місті. Зараз під закладами величезні черги – усі хочуть з’їсти довгоочікуваний БігМак.
Так, дніпрянка Тетяна Коваль та її друзі зайняли чергу ще з 5 ранку. Чекати довелося до 9. Друзі навіть взяли з собою перекус.
Очікування себе виправдало – перший чек в день відкриття та багато позитивних емоцій.
А ви вже у черзі?)
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald’s (ФОТО).
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