Займання майже дійшло до домівок: у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої

У Діївці виникла пожежа на сухостої.

Місцевим жителям Діївки самотужки довелося оперативно гасити займання сухостою. Двоє чоловіків, “озброївшись” підручними предметами, не вагалися боротися із вогнем. Увесь процес записали на відео, яке потім розповсюдили в мережі

На ньому можна побачити займання, яке знищило немаленьку територію сухостою, а також складно не помітити густий чорний дим, який жителі могли бачити за кілометри.

У ход йшли саморобні віники, а також граблі, які згодом зламалися.

Під час гасіння автор відео коментує подію та закликає звернути увагу на наслідки необачної поведінки із вогнем.

Там же коники всіляки, мурашки, птички живуть. Нащо це робити? Їжачки тут живуть, – говорить автор відео.

Приборкати вогонь виявилося тяжко, особливо потрібно було впоратись до моменту, поки займання не дійшло домівок місцевих, які знаходились зовсім поруч.

Причини займання невідомі, однак на останніх кадрах чоловік закликає батьків пояснювати своїм дітям правила поводження з вогнем.

Чи викликали на місце події вогнеборці – не повідомляється.

Відео:

Зауважимо, що за даними ДСНС минулої доби, 25 липня, вогнеборці ліквідували 57 загорань на відкритих територіях Дніпропетровщини, з них – 1 займання у лісі, 44 сухостою та 12 сміття. Загальна площа знищених екосистем внаслідок пожеж склала 46 гектар.

Нагадаємо, у Дніпрі та області зберігається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Це означає, що наразі погодні умови створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання. У такому випадку важливо дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на природі:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

Читайте також:

Українська

Автор: