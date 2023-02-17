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Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із Дніпропетровщини

Сьогодні 10:00
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24 березня 2022 року виконуючи бойове завдання поблизу Маріуполя загинув сержант Національної гвардії України Василенко Михайло Володимирович.

Новости Днепра про Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із Дніпропетровщини

Йому був 31 рік. Про це повідомляє у Кам’янській районній державній адміністрації.

Він проходив службу на посаді командира міномета 1-го вогневого розрахунку мінометного взводу 1-ї роти оперативного призначення 1-го батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов» частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. У нього залишилася мати.

Прощання та панахида відбулися 17 лютого, о 12:00 годині, в центрі міста Верхньодніпровська на проспекті Поля (біля Будинку Культури). 

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Новости Днепра про Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із ДніпропетровщиниРусский

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