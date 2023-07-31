Захищаючи Батьківщину, загинув відомий актор Євгеній Світличний: було 29 років

Світла пам'ять!

На війні росії проти України, виконуючи бойове завдання на Харківському напрямку, загинув актор Євгеній Світличний. Йому було 29 років.

Про це повідомив командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов.

Під час виконання бойового завдання в стрілковому бою загинув наш брат Євгеній «Жека» Світличний. Бути воїном – жити вічно. Ми помстимося, – повідомив Філімонов.

Світличний був відомий своєю роллю у фільмі «Носоріг».

Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину, – написав у Facebook режисер «Носорога» Олег Сенцов.

Окрім акторської діяльності, Світличний був чемпіоном України з фрі-файту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Героя! Вічна слава!

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