Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини

14 квітня, захищаючи територіальну цілісність України, загинув Герой із Дніпропетровської області Костянтин Карвацький.

Це сталося поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловіку було 34 роки.

У воїна залишились дружина, донька, син, батьки та брат. Про це повідомляють у Кам’янській районній державній адміністрації.

У 2015-2016 роках проходив військову службу на посаді водія. Учасник бойових дій. Після повномасштабного вторгнення агресора був мобілізований до лав ЗСУ. Служив на посаді стрільця-снайпера механізованого взводу.

Поховають Костянтина на кладовищі в селі Осикувате об 11:30 годині.

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