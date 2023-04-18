Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини

Це сталося поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловіку було 34 роки.
У воїна залишились дружина, донька, син, батьки та брат. Про це повідомляють у Кам’янській районній державній адміністрації.
У 2015-2016 роках проходив військову службу на посаді водія. Учасник бойових дій. Після повномасштабного вторгнення агресора був мобілізований до лав ЗСУ. Служив на посаді стрільця-снайпера механізованого взводу.
Поховають Костянтина на кладовищі в селі Осикувате об 11:30 годині.
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