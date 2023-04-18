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  • Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини

Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини

Сьогодні 09:30
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14 квітня, захищаючи територіальну цілісність України, загинув Герой із Дніпропетровської області Костянтин Карвацький.

Новости Днепра про Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини

Це сталося поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловіку було 34 роки. 

У воїна залишились дружина, донька, син, батьки та брат. Про це  повідомляють у Кам’янській районній державній адміністрації

У 2015-2016 роках проходив військову службу на посаді водія. Учасник бойових дій. Після повномасштабного вторгнення агресора був мобілізований до лав ЗСУ. Служив на посаді стрільця-снайпера механізованого взводу. 

Поховають Костянтина на кладовищі в селі Осикувате об 11:30 годині. 

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Новости Днепра про Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для ДніпропетровщиниРусский

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