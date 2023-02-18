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  • Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув’язненому в СІЗО

Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув’язненому в СІЗО

Сьогодні 13:38
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У Дніпрі 35-річна жінка намагалася передати ув'язненому в СІЗО наркотики. Пронести заборонені речовини вона вирішила в пачці вершкового масла.

Новости Днепра про Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув'язненому в СІЗО

“Конспірація” виявилася невдалою – наркотики знайшли, а дніпрянку затримали. 

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”

Після затримання у квартирі жінки провели обшук. Правоохоронці знайшли там партію наркотиків, які правопорушниця поширювала у Дніпрі як закладки.

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Новости Днепра про Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув'язненому в СІЗОУкраїнська Новости Днепра про Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув'язненому в СІЗОРусский

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