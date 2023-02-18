Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув’язненому в СІЗО

У Дніпрі 35-річна жінка намагалася передати ув'язненому в СІЗО наркотики. Пронести заборонені речовини вона вирішила в пачці вершкового масла.

“Конспірація” виявилася невдалою – наркотики знайшли, а дніпрянку затримали.

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”.

Після затримання у квартирі жінки провели обшук. Правоохоронці знайшли там партію наркотиків, які правопорушниця поширювала у Дніпрі як закладки.

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